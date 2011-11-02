ЕС переходит на новую формулу помощи Украине - "больше за большее, меньше за меньшее"

Евросоюз с 2012 года прекратит финансирования проектов украинской власти, которые так и не были воплощены в жизнь, а будет направлять средства непосредственно на реформирование конкретных отраслей.

Об этом сообщил в интервью Deutsche Welle пресс-атташе представительства Еврсоюза в Украине Давид СТУЛИК.

"В следующем году форма помощи изменится. Теперь мы будем работать по принципу "Больше за большее, меньше за меньшее", - рассказал Д.СТУЛИК.

По его словам, ЕС хочет, чтобы Украина сама была заинтересована в реформах.

Как отметил Д.СТУЛИК, ежегодно Евросоюз будет выделять Украине до 180 млн. евро. Деньги будут поступать непосредственно в бюджет на реформирование конкретных отраслей. Впрочем, получить их Украина сможет только после того, как докажет серьезность своих намерений воплощать эти реформы в жизнь. "У нас есть проекты, которые были реализованы: эксперты разработали определенные рекомендации, помогли написать соответствующие законопроекты, но ничто так и не воплощено в жизнь", - отметил Д.СТУЛИК.

Среди ряда так и невоплощенных проектов представитель Евросоюза называет Избирательный кодекс Украины, антикоррупционное законодательство, закон о государственных закупках. "К выводам наших экспертов Украина как бы и прислушивается, как бы и вносятся изменения в законы, но они же не выполняются", - констатировал Д.СТУЛИК.