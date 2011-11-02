Янукович возобновит работу комитета по вопросам предпринимательской деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что подготовлен указ о возобновлении работы комитета по вопросам предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на расширенном заседании правительства в среду.

По его словам, на сегодняшний день проект подготовлен, и он его подпишет после экспертизы Министерства юстиции.

В.ЯНУКОВИЧ выступил с критикой правительства относительно работы в сфере дерегулирования. В частности, Президент считает недостаточно эффективной работу правительства по упрощению условий деятельности бизнеса.

«Дерегулирование, задекларированное правительством, предприниматели слабо чувствуют. Не работают «единые окна». Остается значительным давление контролирующих органов на предприятия», - констатировал глава государства.

«В связи с этим спрашиваю: какие объективные трудности в сфере предпринимательства помешали правительству устранить многочисленные дублирования документов, которые подаются для получения разрешений; обеспечить изменение подходов к осуществлению государственного надзора с прямого контроля до профилактики и предотвращения нарушений законодательства?» - отметил Президент.

«Если единственная причина – это Комитет по предпринимательству, который ликвидировали, я вчера сказал Николаю Яновичу (АЗАРОВУ): возобновляем работу комитета. И давайте посмотрим, что из этого выйдет», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства, кроме того, поставил перед правительственными чиновниками вопрос относительно до сих пор не разработанных законопроектов об установлении ответственности должностных лиц контролирующих органов за несоблюдение ими процедур контроля и за убытки, нанесенные субъекту ведения хозяйства.

«Надлежащее решение этих вопросов могло бы существенно улучшить бизнес- и инвестиционный климат в стране», - отметил Президент.