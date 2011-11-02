Доллар на межбанке сегодня подорожал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0170/8,0240, к 12:00 цены снизились 8,0160/8,0195. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0150/8,0220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2619/24, к 12:00 цены понизились 0,2614/18. К закрытию торгов цены поднялись 0,2616/20. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6295 (-0,1550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3640/1,3800. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0505/11,0620, к 12:00 цены ушли вниз 11,0270/11,0360. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 11,0530/11,0665.