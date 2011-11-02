Отрицательное сальдо еще не говорит о начале второй волны кризиса - эксперт

Рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины в текущем году не является однозначным признаком начала второй волны экономического кризиса.

Такое мнение сегодня в ходе круглого стола на тему: «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?», организованного Институтом Горшенина, высказал начальник аналитического отдела ПАО «Альфа-Банк» Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, несмотря на то, что рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса является одной из самых больших проблем украинской экономики, нельзя отрицать и позитивных тенденций, о которых свидетельствует этот показатель. «Рост импорта в Украину отражает позитивные тенденции в украинской экономике. Посмотрите на объемы продажи импортных автомобилей в Украине, на рост зарубежных инвестиций, который в этом году опережает рост ВВП, и вы поймете, что положение дел у нас не настолько плохое, как это кажется», - отметил эксперт и добавил: «Сейчас 5-процентный дефицит счета текущих операций (разница между притоком и оттоком валютных поступлений - УНИАН) является вполне нормальным и контролируемым. Таким образом, говорить о том, что мы стоим накануне очередного обвала, пока нельзя».

Вместе с тем А.БЛИНОВ отметил тот факт, что структурно украинская экономика по сравнению с 2008 годом абсолютно не изменилась. «Никаких ощутимых реформ за 3 года так и не было проведено. Можно вспомнить только о Налоговом кодексе, который, по большому счету, и реформой назвать тяжело. Пенсионная реформа в виде повышения пенсионного возраста тоже не изменила нашу устаревшую солидарную пенсионную систему», - отметил эксперт.

Он убежден, что отсутствие реальных экономических реформ делает крайне сложным удержание экономики в тех параметрах, которые задает нынешнее правительство.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ожидает рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в 2011 году в размере 4,8 млрд. долл.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2010 году составило 3 млрд. 113,1 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд. 312,6 млн. долл. в 2009 году.