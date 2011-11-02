Клюев поручил обеспечить работу «единых окон» в разрешительных центрах

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поставил задачу перед руководителями регионов обеспечить работу «единых окон» в разрешительных центрах с 1 января 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое задание А.КЛЮЕВ дал сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

«Согласно законодательству, «единые окна» в разрешительных центрах должны заработать с 1 января 2012 года, но подготовка к началу функционирования этой системы происходит очень медленно», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что на сегодняшний день перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, сокращен с 78 до 57.

А.КЛЮЕВ также отметил масштабную корректировку законодательства в сфере строительства.

«Кардинально улучшена планировочная документация, максимально упрощена процедура ее согласования, сокращено время ее прохождения. Вся процедура получения разрешительных документов на сегодня занимает для объектов 1-3 категории сложности до 50 дней вместо 416. На сегодняшний день реформирование градостроительной деятельности на уровне актов законодательства и правительства практически завершено», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, в сфере упрощения создания и прекращения бизнеса внедрен электронный взаимообмен информацией между всеми участниками государственной регистрации, что обеспечивает оперативность и прозрачность всех процедур. Обеспечивается возможность осуществлять хозяйственную деятельность без свидетельства о государственной регистрации.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что для организации предпринимательской деятельности установлена возможность для юридических лиц создавать уставные фонды в необходимых размерах и упразднено требование относительно обязательного нотариального оформления документов.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в сфере регуляторной политики фактически завершена работа над пересмотром регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления. «Проанализировано более 58,6 тыс. регуляторных актов. Лишь 23,2 тыс. актов (39% от общего количества) были отнесены к числу регуляторных, соответствующих принципам государственной регуляторной политики. Остальные 35,4 тыс. регуляторных актов были признаны не соответствующими принципам государственной регуляторной политики, и практически все из них отменены», - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер обратил внимание на то, что более 60% регуляторных актов органов местного самоуправления нарушали принципы партнерства между властью и бизнесом. «Мы и в дальнейшем будем проводить мониторинг тех решений, которые принимаются на местах», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также напомнил, что продолжается реформа системы административных услуг. «Уже сокращены 254 платные услуги - это 46% всех платных административных услуг», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что в Верховной Раде находится на рассмотрении пакет законопроектов по вопросам дерегуляции, приватизации и управления государственной собственностью, и выразил уверенность, что все они будут рассмотрены в ближайшее время.

«План мероприятий по выполнению Программы реформ Президента Украины будет выполнен на 100%», - заверил А.КЛЮЕВ.