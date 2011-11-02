Предприятиям Прикарпатья за 10 месяцев возмещен НДС на 443 млн. грн.
Предприятиям Прикарпатья за 10 месяцев 2011 года возмещен НДС на сумму 443 млн. грн. из задекларированных 793 млн. грн., или 55,9%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ГНС в Ивано-Франковской области.
Согласно предоставленной информации, только за сентябрь-октябрь т.г. в связи с увеличением экспортных операций налогоплательщики задекларировали к возмещению из бюджета 394,2 млн. грн. НДС, или 49,7% от суммы с начала года. По этим суммам сейчас проводятся контрольно-проверочные мероприятия по правомерности их возмещения.
Налоговики отмечают, что в Ивано-Франковской области достигнута положительная динамика роста возврата налогоплательщикам налога на добавленную стоимость.
С начала года 7 субъектам ведения хозяйства области возмещено в автоматическом режиме 178,5 млн. грн., из них в октябре - почти 71 млн. грн.
По мнению налоговиков, внедрение на законодательном уровне четко определенных критериев для возмещения НДС в автоматическом режиме содействует развитию производства и привлечению инвестиций в экономику области.
***Предприятиям Прикарпатья за 10 месяцев прошлого года было возмещено 300,5 млн. грн. из задекларированной суммы 460,7 млн. грн.