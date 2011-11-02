Интеграция в СНГ могут смягчить для Украины вторую волну кризиса — эксперт

Интеграционные процессы в рамках СНГ могут смягчить для Украины вторую волну экономического кризиса. Такое мнение сегодня в ходе круглого стола на тему: «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?», организованного Институтом Горшенина, высказал вице-президент Gorshenin Group Алексей ЛЕЩЕНКО.

По его словам, после падения в 2008 году традиционных для украинской промышленности рынков сбыта, Россия и другие страны СНГ сохранили интерес к украинским товарам. «Хотелось бы отметить тот факт, что с началом первой волны кризиса переориентация внешней торговли Украины на страны СНГ, и в первую очередь на Россию, позволила смягчить воздействие мирового кризиса», - сказал эксперт и добавил: «Возможно, что те интеграционные процессы, в рамках СНГ, смогут смягчить вторую волну кризиса для украинской экономики».

В свою очередь исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО отметил, что основной угрозой для украинской экономики является высокий риск начала рецессии в экономиках США и Евросоюза. «Сегодня в еврозоне самые большие экономические проблемы испытывает Герция, но на очереди Италия и Испания. Однако если Грецию еще можно спасти, то Италию и Испанию спасти будет невозможно — у этих стран слишком крупные экономики», - отметил эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, Украине не следует ориентироваться и на экономики таких стран, как Китай и Россия. «Да, китайская экономика продолжает демонстрировать позитивную динамику, но юань в последние годы слишком укрепился, что делает дальнейший рост китайской экономики проблематичным», - сказал О.УСТЕНКО.

Что касается российской экономики, то она, по словам эксперта, остается слишком зависимой от экспорта энергоносителей. «Кризис в Европе может привести к существенному снижению объемов экспорта российских энергоносителей. В результате те рынки, на которые мы можем ориентироваться, могут упасть», - отметил директор Фонда Блейзера.