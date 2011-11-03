В Каннах сегодня начинается саммит G20. Главный вопрос - долговой кризис

В Каннах сегодня начинается двухдневный саммит "Большой двадцатки".

Как передает Радио «Свобода», участники саммита обсудят проблемы европейского долгового кризиса, позицию Греции и поиски выхода из создавшейся ситуации.

Лидеры Франции и Германии Николя САРКОЗИ и Ангела МЕРКЕЛЬ заявили, что Греция не получит очередной транш финансовой помощи от ЕС и МВФ - до проведения объявленного греческим премьером Георгиосом ПАПАНДРЕУ референдума.

Двумя днями ранее он неожиданно объявил, что решение о целесообразности получения Афинами международной помощи для выхода из долгового кризиса должно быть принято в результате национального референдума. Вчера он добавил, что референдум может состояться 4 декабря и на нем будет решен вопрос о дальнейшем пребывании Греции в зоне евро.

На прошлой неделе лидеры стран еврозоны достигли согласия о списании половины греческих долгов и выделении Афинам нового пакета помощи в объёме 130 млрд. евро.