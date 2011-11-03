Греция не получит новые кредиты, пока не выполнит все обязательства - Саркози

Президент Франции Никола Саркози заявил, что Греции не стоит рассчитывать на новые кредиты, пока она не выполнит свои обязательства по пакету экономической помощи, который было решено ей предоставить на саммите стран еврозоны, состоявшемся на прошлой неделе.

«Мы хотим продолжить с греками, но существуют правила, и совершенно неприемлемо, что этим правилам не следуют», – цитирует Саркози Associated Press.

Cитуация с судьбой, достигнутых на прошлой неделе договоренностей о кредитовании Греции, чтобы спасти эту страну от дефолта, остается непонятной. Заем Афины должны были получить только при условии сокращения расходов госбюджета и осуществления программы приватизации.

Однако ранее на этой неделе греческий премьер заявил, что правительство будет реализовывать эти непопулярные меры, только если граждане страны одобрят их на референдуме, что наблюдатели считают маловероятным.

По словам Саркози, в сложившейся ситуации дату проведения всенародного волеизъявления нужно максимально приблизить.

Считается, что возможный дефолт Афин по своим обязательствам может ввергнуть мировую экономику в новую рецессию с непредсказуемыми последствиями. На саммите ЕС, состоявшемся на прошлой неделе, банки-кредиторы согласились списать 50% долгов Греции.