Межбанк: открытие торгов - 8,0160/8,0210 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0160/8,0210 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2597/0,2602, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9875/10,9960. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3700/02 (среда — 1,3774/76).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.