В четверг пара евро/доллар будет в рамках 1,3600-1,3800 - эксперт

В черверг, 3 ноября, наиболее актуальным диапазоном движения для евро/доллара будут рамки 1,3600-1,3800, для фунт/доллара – 1,5800-1,6000, в паре с иеной доллар продолжит движение у отметки 78,00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, 3 ноября в Каннах начнется очередной саммит G20, который продлится два дня. Помимо саммита важным событием для рынка станет решение ЕЦБ по основной процентной ставке и первое выступление на пресс-конференции нового главы регулятора Марио Драги.

Среди остальных новостей участникам рынка стоит обратить самое пристальное внимание на данные из США, а именно на число первичных заявок на получение пособия по безработице, композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и изменение объёма производственных заказов.