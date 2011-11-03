Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0150-8,0220 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0160/8,0210, к 12:00 сузился спрэд 8,0160/8,0190. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0150/8,0220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2602, к 12:00 цены повысились до 0,2599/0,2603. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2610/0,2614. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6850 (+0,0555).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3700/1,3702, а к 15:00 выросли до 1,3795/1,3797. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9875/10,9960, к 12:00 цены ушли вверх 11,0150/11,0235. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 11,0700/11,0835.