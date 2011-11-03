ЕЦБ неожиданно сократил базовую ставку до 1,25% годовых
16:24, 03 ноября 2011Финансы
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг неожиданно принял решение сократить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 1,25% годовых.
Данное решение ЕЦБ разошлось с прогнозами аналитиков, которые ожидали сохранения ставки на уровне 1,5%.
Ставка по депозитам банков в ЕЦБ также будет снижена на 0,25 процентного пункта – до 0,5%. Решения регулятора вступят в силу с 9 ноября.
ЕЦБ дважды в текущем году повышал базовую ставку – в апреле до 1,25% с предельно низкого уровня в 1,00%, на котором она находилась с мая 2009 года, и в июле еще на 0,25 процентного пункта – до 1,5%, передает РИА «Новости».
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