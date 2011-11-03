ЕЦБ неожиданно сократил базовую ставку до 1,25% годовых

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг неожиданно принял решение сократить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 1,25% годовых.

Данное решение ЕЦБ разошлось с прогнозами аналитиков, которые ожидали сохранения ставки на уровне 1,5%.

Ставка по депозитам банков в ЕЦБ также будет снижена на 0,25 процентного пункта – до 0,5%. Решения регулятора вступят в силу с 9 ноября.

ЕЦБ дважды в текущем году повышал базовую ставку – в апреле до 1,25% с предельно низкого уровня в 1,00%, на котором она находилась с мая 2009 года, и в июле еще на 0,25 процентного пункта – до 1,5%, передает РИА «Новости».