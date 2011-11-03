Россия предоставит помощь ЕС, как минимум, через МВФ - Медведев

Россия будет участвовать в программах финансовой поддержки стран Евросоюза как минимум через МВФ, подтвердил президент Дмитрий Медведев, выступая на саммите G20. На брифинге в преддверии саммита помощник президента Аркадий Дворкович сообщил, что Россия готова дать еврозоне до $10 млрд на борьбу с долговым кризисом.

«Не хотелось бы советовать суверенным странам, что и как им делать, но, во-первых, Россия – это часть Европы, и нам небезразличны ее проблемы, и, во-вторых, мы готовы участвовать в программах финансовой поддержки странам Евросоюза прежде всего через МВФ, а значит имеем право на обозначение своей позиции», – цитирует Медведева РИА «Новости». Президент добавил, что страны с большим долговым бременем должны незамедлительно начать сокращение бюджетных расходов.

«Страны, у которых долговое бремя чрезмерно, должны незамедлительно начинать фискальную консолидацию. Тем же странам еврозоны, которые рассматриваются рынками как безопасная гавань, было бы целесообразно поддержать спрос и облегчить тем самым положение более слабых партнеров», – сказал он.

Россия первой из развивающихся экономик, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), рассматривает возможность помощи ЕС вне МВФ. Отказом уже ответили Бразилия, Индия и Китай. От поддержки еврозоны отказались даже некоторые из развитых стран. Великобритания не предоставит собственные средства даже через МВФ. Размер помощи, предлагаемой российскими властями, невелик, однако это плата за поддержку ЕС при вступлении России в ВТО, убеждены эксперты, пишет "Газета.Ru".