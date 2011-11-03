ВР внесла изменения в Таможенный кодекс

Верховная Рада Украины постановила в целом Закон Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 270 народных депутатов из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон направлен на приведение Таможенного кодекса Украины в соответствие с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур, Конвенции о временном ввозе, а также имплементации в национальное законодательство Рамочных стандартов безопасности Всемирной таможенной организации и реформирования таможенной службы Украины.

Законом предусмотрено право декларанта на осуществление таможенного оформления товаров в любом таможенном органе; проведение таможенного оформления в течение 4-х часов с момента предоставления таможенной декларации и документов; персональная ответственность должностного лица таможни за неправомерные задержки таможенного оформления; использование одной декларации (предыдущая декларация) для осуществления разных таможенных формальностей, например, контроля за доставкой в таможенный орган назначения, размещения на склад временного хранения или начала таможенного оформления для свободного обращения.

Кроме того, законом предусмотрены четкие основания для отказа в таможенном оформлении и обязанности таможни предоставить исчерпывающие разъяснения; право декларанта задекларировать товары до момента их прибытия в Украину или в таможенный орган назначения; освобождение декларанта от ответственности за неумышленные ошибки; новый порядок таможенного оформления и государственной регистрации иностранных инвестиций.

Установлен непосредственно нормами Таможенного кодекса перечень личных вещей, которые при перемещении гражданами через таможенную границу Украины не подлежат декларированию и освобождаются от налогообложения, либерализируются нормы по вывозу товаров. Согласно кодексу, письменному декларированию с предоставлением таможенной декларации подлежат товары, суммарная стоимость которых превышает 10 тыс. евро.

Повышен стоимостный предел ввоза товаров без уплаты налогов: товары, суммарная стоимость которых не превышает 1 тыс. евро, и которые перемещаются в ручной клади или в сопровождаемом багаже один раз в 10 дней, освобождаются от налогообложения, определена общая ставка пошлины в размере 10%, которая насчитывается на объемы товаров, превышающие нормы беспошлинного ввоза. В случае ввоза товаров на сумму более 10 тыс. евро применяются полные ставки пошлины, предусмотренные Таможенным тарифом Украины.

Установлен четкий и исчерпывающий перечень основных документов, которые должны подаваться к таможенному оформлению для подтверждения заявленной таможенной стоимости, и дополнительных документов, которые может спрашивать таможенный орган в случае необходимости при осуществлении контроля заявленной таможенной стоимости.

Определенно случаи, когда субъекты ВЭД имеют право на автоматическое применение метода определения таможенной стоимости по цене соглашения.

Установлено, что контроль правильности определения таможенной стоимости товаров, которые импортируются, может осуществляться по окончании таможенного оформления и пропуска товаров через таможенную границу только в случае определения таможенной стоимости товаров основным методом по цене соглашения.

Полностью переделаны с максимальным учетом положений Налогового кодекса Украины положения о сроках проведения пост-аудита, которые являются одинаковыми как для выездных, так и для невыездных проверок.

Новеллой проекта является определение правила, по которому ущерб, нанесенный предприятию неправомерными действиями должностных лиц таможенного органа во время проведения проверки, возмещается за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном законом.

Введена действенная система управления рисками при осуществлении таможенного контроля, которая является основой таможенного контроля.