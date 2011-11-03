НБУ может разрешить валютные свопы с российским рублем – банкир

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность разрешить проведение валютных свопов (договоры продажи валюты с обязательством обратного выкупа в определенный срок по определенному заранее курсу) с российским рублем.

Об этом заявил журналистам президент «Альфа-Банка» (Украина) Александр ЛУКАНОВ.

«Национальный банк предлагает несколько интересных инструментов, связанных с операциями своп рубль-гривня для российских банков, что даст возможность акционерам российских банков поддерживать свои банки в Украине большим гривневым ресурсом. Он может быть долгосрочным и привлекательным по цене, что в результате скажется на снижении стоимости кредитов и будет способствовать росту привлекательности гривни как национальной валюты», - сказал А.ЛУКАНОВ по результатам встречи председателя совета директоров российской банковской группы «Альфа-Банк», председателя наблюдательного совета «Альфа-Банка» (Украина) Петра АВЕНА с председателем Национального банка Украины Сергеем АРБУЗОВЫМ в четверг.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины с 30 мая 2011 года разрешил банкам проводить между собой валютные свопы. На сегодня свопы могут заключаться банками с валютой I группы классификатора (доллары, евро, франки, иены и др.), в которую российские рубли не входят, на срок до одного года.