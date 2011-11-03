Столичные налоговики за 10 дней разработают новую стратегию

Столичным налоговикам поручено в 10-дневный разработать стратегию совершенствования механизмов администрирования налога на доходы физических лиц и платы за землю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО во время совместного совещания руководства ГНСУ и Киевской городской государственной администрации, представителей ГНСУ в Киеве и районных налоговых инспекций и администраций.

Согласно сообщению, источниками доходов местного бюджета Киева остаются поступления по налогу на доходы физических лиц и плата за землю. А это примерно 70% общего фонда столичного бюджета.

«Сегодня речь идет о работе на перспективу, ведь за 10 месяцев в Киеве наблюдается прирост на 21% от поступлений по налогу на доходы физических лиц. Средний показатель по Украине составляет 19%. Однако наиболее значимым является достижение с роста фонда оплаты труда - на 18%. Впрочем, это не повод для ослабления - контроль за выводом доходов киевлян из теневого сектора нужно усилить », - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, крайне неудовлетворительной остается ситуация с платой за землю. Налоговики, проведя инвентаризацию арендных договоров, установили, что почти в 3 тыс. договоров установленная арендная плата ниже трехкратного размера земельного налога, что противоречит требованиям Налогового кодекса. А.КЛИМЕНКО обратил внимание, что пересмотр договоров является существенным резервом по увеличению поступлений, а это приблизительно 260 млн. грн. в год.

«Ответственность за полноту уплаты налога на доходы физических лиц и платы за землю лежит на плечах как налоговиков, так и власти Киева. И здесь нужна слаженность и систематичность в проведении совместной работы - а это привлечение лучших специалистов как налоговой службы, так и КГГА», - подчеркнул председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.