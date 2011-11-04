Абрамович: Березовский «крышевал» весь российский бизнес и получал за это миллионы

Бизнесмен Роман Абрамович, который с понедельника дает показания в Высоком суде Лондона, заявил, что истец Борис Березовский в 90-е годы обеспечивал политическую протекцию всему российскому бизнесу и получал за это миллионы долларов.

Ранее Абрамович заявлял, что он предложил Березовскому деньги в обмен на влияние и помощь. Бизнесмен назвал слово «крыша» вполне уместным для «начального этапа их взаимоотношений» с истцом.

Кроме этого, в ходе слушаний в четверг Абрамович заявил, что он один был акционером компании «Сибнефть», а формулировки «менеджмент компании» и «руководство компании» использовались только из соображений безопасности. На российском рынке, по словам ответчика, существовали слухи, что владелец компании – Березовский, однако Абрамович заявляет, что Березовский был лишь «волнорезом, который снимал все вопросы».

Также Абрамович отрицает, что у него были партнеры при объединении алюминиевых активов с Олегом Дерипаской, передает «Газета.Ru».