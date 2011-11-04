Сегодня можно ожидать снижения курса евро - эксперт

Пара EUR/USD на торгах в пятницу, 4 ноября, может опуститься к отметке 1.3700, GBP/USD будет торговаться ниже 1.6000, а USD/CHF закрепится в области 0.87, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, участники рынка сегодня ожидают публикации американских данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. В случае, если прогнозы по индексу PMI и индексу цен производителей еврозоны не оправдаются, можно ожидать некоторого снижения курса евро.

Однако в целом можно предположить, что доллар будет укрепляться, так как новости из США, скорее всего, покажут снижение числа занятых, что в свою очередь может говорить об ухудшении экономической ситуации в мире.