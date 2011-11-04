НБУ заявляет, что МВФ позитивно оценил его действия. Но не конкретизирует детали

В Национальном банке Украины заявляют, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) позитивно оценила действия регулятора в рамках программы "стэнд-бай".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацбанка.

“...Положительно оценивается выполнение Национальным банком Украины всех обязательств в рамках программы "стэнд-бай", включая соблюдение количественных критериев эффективности, а также достижение прогресса на пути либерализации валютного рынка”, - говорится в сообщении.

При этом в сообщении не приводятся номинальные значения критериев и степень их выполнения.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ прибыла в Украину с 25 октября по 4 ноября для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по Статье IV Статей Соглашения МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.