Азаров предложил министрам финансов стран ЦЕИ встретится в начале 2012г. в Киеве

Белград. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ инициирует встречу министров финансов стран – участниц Центрально-европейской инициативы (ЦЕИ) в начале 2012 г. в Киеве для выработки механизмов борьбы с кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой он выступил сегодня на саммите глав правительств стран Центрально-европейской инициативы.

Н.АЗАРОВ отметил, что на период председательствования Украины в ЦЕИ, которое начинается с 2012 года, главной задачей является именно выработка решений, которые смогут противодействовать надвигающемуся кризису.

“Мы намерены инициировать встречу министров финансов стран Центрально-европейской инициативы для того, чтобы глубоко обсудить меры, которые мы можем принять для противодействия надвигающемуся кризису”, - сказал Н.АЗАРОВ.

*** Центрально-европейская инициатива (ЦЕИ) является региональной группировкой стран Центральной и Восточной Европы, деятельность которой имеет целью налаживание многостороннего сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и культурной сферах и содействие на этой основе укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В ее состав входят 18 стран: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Черногория и Украина. Из 18 стран-членов ЦЕИ девять уже являются членами Европейского Союза.

Украина начала развивать контакты с ЦЕИ в 1992 г. путем участия в деятельности нескольких рабочих групп Инициативы. В марте 1994 г. Украина получила статус члена Ассоциированного Совета ЦЕИ, а 31 мая 1996 г. получила статус полноправного члена.