Одним из антиинфляционных факторов стал рост сбережений населения - Клюев

Антиинфляционным фактором в 2011 году среди прочего выступил рост сбережений населения.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, выступая в пятницу в Верховной Раде Украины во время Часа вопросов к правительству.

По словам А. КЛЮЕВА, объем депозитов физических лиц по состоянию на начало текущего года составил 300,7 млрд. грн., увеличение с начала года - на 28,9 млрд. грн. (или на 10,6%).

Он напомнил, что индекс потребительских цен по итогам 9 месяцев текущего года составил всего 4,2%.

Проведение сбалансированной бюджетной политики, в том числе принятые правительством меры по увеличению администрирования платежей, а также активизация предпринимательской деятельности позволили перевыполнить доходную часть бюджета, отметил первый вице-премьер-министр.

По его данным, поступления в государственный бюджет за 9 месяцев 2011 года выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 39,3% - до 226,7 млрд. грн.