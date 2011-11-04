Италия согласилась на контроль МВФ и Евросоюза
13:23, 04 ноября 2011Финансы
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Италия дала согласие на контроль Международного валютного фонда и Евросоюза за пенсионной, трудовой и структурной реформами в стране, сообщил источник Reuters в ЕС.
«Нам нужно убедиться в надежности целей Италии, в том, что они собираются их достичь. Мы решили, что МВФ будет участвовать в наблюдении, используя собственные методы, и итальянцы говорят, что могут с этим жить», – сказал он.
Источник сообщил, что Италия не против участия Международного валютного фонда.
По словам источника, по итогам мониторинга комиссия Евросоюза и МВФ составят отдельные отчеты.
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