Италия согласилась на контроль МВФ и Евросоюза

Италия дала согласие на контроль Международного валютного фонда и Евросоюза за пенсионной, трудовой и структурной реформами в стране, сообщил источник Reuters в ЕС.

«Нам нужно убедиться в надежности целей Италии, в том, что они собираются их достичь. Мы решили, что МВФ будет участвовать в наблюдении, используя собственные методы, и итальянцы говорят, что могут с этим жить», – сказал он.

Источник сообщил, что Италия не против участия Международного валютного фонда.

По словам источника, по итогам мониторинга комиссия Евросоюза и МВФ составят отдельные отчеты.