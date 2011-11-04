Греция официально отказалась от референдума по соглашению с ЕС

Афины официально отказались от идеи проводить референдум по финансовому плану спасения страны, предложенному Европейским союзом.

Как сообщает AFP, греческий министр финансов Эвангелос ВЕНИЗЕЛОС заявил сегодня, что он официально объявил лидерами стран еврозоны, а также своему немецкому коллеге о решении Греции "не проводить референдум", который предполагалось провести по европейскому плану выхода из кризиса.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Брюсселе лидеры стран-членов зоны евро согласовали основные меры по выходу из кризиса суверенных долгов.

По результатам заседания, которое в целом продолжалось около 9 часов – с 19.00 26 октября до 04.00 27 октября, лидерам стран-членов зоны евро удалось согласовать свои действия по нескольким основным направлениям.

Относительно Греции странам-членам зоны евро удалось договориться с частными кредиторами страны о списании 50% ее долговых обязательств путем обмена облигаций, начиная с декабря следующего года. При этом неизменной остается поставленная перед Грецией задача о снижении ее государственного долга до 120% ВВП до 2020 года. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отметил, что эта договоренность дает возможность начать реализацию второй программы помощи Греции на общую сумму до 100 млрд. евро до конца этого года.

Однако 31 октября премьер-министр Греции Йоргос ПАПАНДРЕУ заявил о намерении провести референдум по вопросу о новом кредитовании Греции со стороны ЕС и МВФ в обмен на многолетнюю программу жесткой бюджетной экономии.

2 ноября Президент Франции Николя САРКОЗИ и канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ фактически выдвинули Греции ультиматум, заявив, что проведение референдума может грозить Греции выходом из еврозоны. Также лидеры еврозоны и МВФ дали понять, что Афины не получат очередной транш кредитной поддержки, пока не определится, хочет ли она продолжать свое членство в еврозоне.

В этих условиях ведущие политические силы Греции впервые с начала кризиса высказали готовность к консенсусу и готовность проголосовать за соглашение в парламенте. При этом премьер-министр Й.ПАПАНДРЕУ столкнулся с серьезным кризисом в правительстве и правящей партии.

Сегодня вечером ему предстоит критически важное голосование по вотуму доверия его кабинету.