ВР приняла закон об "упрощенке"

Верховная Рада приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 266 народных депутатов из 376, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый Верховной Радой 20 октября 2011 года Президент не подписал из-за ряда причин. Законом предлагалось, в частности, ввести нулевую ставку налогообложения на добавленную стоимость операций по вывозу из Украины в таможенном режиме экспорта зерновых и технических культур сельскохозяйственными предприятиями-производителями и предприятиями, которые непосредственно приобрели такие зерновые культуры у сельскохозяйственных предприятий-производителей.

Глава государства отметил, что в случае возобновления применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость на операциях по экспорту зерновых культур бюджетный ресурс, который необходимо будет дополнительно изыскивать для бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, в 2012 году может достичь почти 5,5 млрд. грн.

На сегодня проект государственного бюджета Украины на 2012 год одобрен Верховной Радой Украины в первом чтении, его доходная часть согласована с Международным валютным фондом.

Президент предложил исключить этот пункт и ВР поддержала его предложение.