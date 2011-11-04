Украина и МВФ пересмотрят программу сотрудничества после газовых переговоров - Азаров

Белград. Украина и Международный валютный фонд (МВФ) начнут пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Белграде сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты переговоров вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и министра финансов Федора ЯРОШЕНКО с руководством МВФ вчера в Вашингтоне.

«Мы договорились о том, что после завершения переговоров с Россией, в частности по цене на газ, другим условиям, мы начинаем плотную работу с миссией Международного валютного фонда по корректировке нашей программы сотрудничества на 2012 год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер назвал такой результат переговоров “обнадеживающим”. Он отметил, что МВФ в переговорах с “пониманием” относится к Украине, и выразил надежду, что в дальнейшем переговоры будут продолжаться также со взаимопониманием.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что на сегодняшний день у Украины и МВФ есть некоторые разногласия в отношении оценки перспектив развития экономики на следующий год, по доходной части бюджета. Однако он подчеркнул, что не считает эти расхождения принципиально важными. «Я об этом сказал руководителю миссии Таносу АРВАНИТИСА в ходе вчерашней встречи – о том, что я не вижу там принципиальных расхождений и что как раз вот эти вопросы не являются для нас такими критичными. Я думаю, мы договоримся», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, с 25 октября по 4 ноября миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по статье IV Статей Соглашения МВФ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.