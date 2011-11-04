Почти 9% киевлян не декларируют доходы - ГНСУ

Почти 9% киевлян не декларируют свои доходы, не учитывая значительное количество нелегалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев, об этом заявила председатель комиссии по проведению реорганизации ГНСУ в г. Киев, директор департамента налогового контроля ГНСУ Ирина НОСАЧЕВА.

Столичные налоговики с начала года перечислили в местный бюджет 7 млрд. грн., из которых 70% - это налог на доходы физических лиц и земельный налог. «Именно здесь мы видим значительный резерв для наполнения местного бюджета», - отметила И.НОСАЧЕВА.

Во-первых, это легализация доходов, так как почти 9% киевлян, то есть более 230 тыс., не декларируют никаких доходов. Во-вторых, контроль за уплатой земельного налога. В Киеве около 53% договоров аренды земельных участков подлежат пересмотру, так как, по итогам инвентаризации, почти в 3 тыс. договоров арендная плата меньше трехкратного размера ставки земельного налога, что не соответствует требованиям Налогового кодекса.