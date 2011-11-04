Минэкономразвития разработает "инвестиционную карту" развития регионов – Клюев

Министерство экономического развития и торговли Украины разработает "инвестиционную карту" развития регионов в среднесрочной перспективе.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, выступая на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития в Киеве в пятницу, сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера.

По словам А.КЛЮЕВА, в ближайшее время правительство подведет итоги инвестиционной деятельности по регионам и приоритетным отраслям экономики.

А.КЛЮЕВ отметил также, что роль регионов в выполнении программных задач Президента и правительства на сегодняшнем этапе развития экономики существенно повышается.