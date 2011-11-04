ВР одобрила изменения к Налоговому кодексу относительно стимулирования инвестиций

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиций в отечественную экономику”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 256 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона разработан с целью создания привлекательного инвестиционного климата путем отмены налогообложения доходов, которые возникают в случае валютных колебаний при внесении инвестиций, выраженных в иностранной валюте; отмены необходимости уплаты авансового взноса с налога на прибыль для предприятий, прибыль которых освобождена от налогообложения; предоставления возможности погашения концессионерами налогового долга и перечисления в их распоряжение сумм излишне уплаченных и невозмещенных налогов (сборов) предприятий государственной или коммунальной собственности, переданных в концессию.

Также законопроектом предусмотрено уточнение права на отнесение концессионных платежей к расходам; исключение из объекта налогообложения НДС арендной (концессионной) платы по договорам аренды (концессии) государственного или коммунального имущества; стимулирование производства и применение генерирующего оборудования для производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии.