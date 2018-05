Госагентство по инвестициям начало road-show национальных проектов Украины

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами начало в Лондоне road-show национальных проектов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Госинвестиций Владислав КАСЬКИВ.

На лондонскую вступительную презентацию пришло более 100 гостей, заинтересованных в том, чтобы делать инвестиции в Украину. Среди участников - представители топ-менеджмента таких компаний как: Bank of America, Societe Generale, Exxon Mobile, Oxford Institute for Energy Studies, Morgan Stanley, Gryphon Holdings Inc., Baltic International Bank, Nomura International PLC, FT Business.

«Кроме того, в следующих презентациях, проходящих в еще 15 финансовых центрах мира нами ожидается примерно наполовину больше участников, чем планировалось», - отметил В. КАСЬКИВ.

Потенциальным инвесторам было презентовано 5 Национальных проектов первой волны - «Энергия природы» - проектирование и строительство объектов альтернативной энергетики, (объем инвестиций — ориентировочно 3 млрд. евро в 2011-2014 гг. ), «Олимпийская надежда 2022» - создание спортивно-туристической инфраструктуры на западе Украины (объем инвестиций — 80 млрд. грн.), «Чистый город» - строительство комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов (объем инвестиций в строительство одного комплекса — 50-350 млн. долл.), «Открытый мир» - создание сети широкополосного радиодоступа (4G) с подключением школ (ориентировочный объем инвестиций — 676 млн. долл.).

При этом наиболее популярным среди потенциальных инвесторов стал проект «LNG-терминал», предусматривающий создание терминала по приему и регазификации сжиженного газа мощностью 10 млрд. куб. м. Строительство терминала планируется осуществить в 2 очереди по 5 млрд. куб. м. в год. С учетом запланированной тарифной политики срок окупаемости проекта составит 6-8 лет. На сегодня идет работа по подготовке ТЭО проекта, которую планируется завершить к концу текущего года. Ориентировочный объем инвестиций составляет 1,5-2 млрд. долл.

Для реализации проекта «LNG-Терминал» планируется создание консорциума инвесторов с участием государства.

«Для нас было бы хорошо, чтобы государство имело блок-пакет 25% (доля в консорциуме - УНИАН)» - говорит В.КАСЬКИВ.

Он сообщил, что в ближайшее время станет известен финансовый консультант, который будет вести переговоры с инвесторами о создании консорциума.

Справка УНИАН. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами 31 октября начало проведение road-show – презентацию национальных проектов Украины в 16 финансовых центрах мира.

Road-show пройдет в следующих городах. Турне-1: 31 октября – Лондон, 2 ноября – Вена, 3 ноября – Франкфурт-на-Майне, 4 ноября – Мадрид. Турне-2: 7 ноября – Нью-Йорк, 8 ноября – Хьюстон, 9 – Чикаго, 10 – Вашингтон. Турне- 3: 14 ноября – Эль-Кувейт, 22 – Стамбул, 24 – Абу-Даби. Турне-4: 12 декабря – Токио, 13 декабря – Осока, 14 – Сеул, 15 – Гонконг, 19 – Шанхай.