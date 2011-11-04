Клюев поручил подать составить перечень постановлений, которые нужно отменить

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством юстиции и правительственным уполномоченным по вопросам дерегуляции хоздеятельности Михаилом БРОДСКИМ составить перечень постановлений, которые утратили актуальность, а также провести анализ количества административных услуг в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение А.КЛЮЕВ озвучил сегодня во время расширенного заседания коллегии Минэкономразвития.

«Если мы отменили админуслуги, то надо отменить постановления и распоряжения, которые их вводили...», - отметил А.КЛЮЕВ.

Также он поручил М.БРОДСКОМУ поработать с рейтинговыми агентствами с целью определить, какие именно решения власти мешают бизнесу развиваться и повышать рейтинг ведения бизнеса.

«На следующей неделе, в понедельник, предоставить мне всю информацию после того, как вы поработаете с рейтинговыми агентствами, и чтобы все это (лишние админуслуги - УНИАН) отменить, чтобы с 1 января в государстве началась новая жизнь во всем, что касается дерегуляции и предпринимательской деятельности», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.