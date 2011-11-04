Централизованные расходы Минздрава передадут местным бюджетам

Проектом государственного бюджета Украины на 2012 год предусмотрена передача централизованных расходов Министерства здравоохранения Украины местным бюджетам в виде субвенции из госбюджета в общей сумме 2,8 млрд. грн.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщила глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе III Международной конференции по благотворительности на тему: «Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецепта», которая проходит сегодня в Киеве.

Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что такая децентрализация очень важна в условиях проведения реформы отрасли, поскольку позволит регионам самостоятельно определять необходимые медикаменты и оборудование, а не зависеть от решений, принимаемых Минздравом, «которые на протяжении многих лет навязывали ненужные лекарства и лечебно-диагностическое оборудование, которое до сих пор пылится на складах больниц».

«Теперь каждый руководитель региона несет персональную ответственность за обеспечение учреждений здравоохранения своей области медикаментами и медицинским оборудованием в соответствии с реальными потребностями регионов», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Однако, по мнению народного депутата, несмотря на уже проделанную работу «остается еще много вопросов, без решения которых регионы не смогут полноценно реализовать запланированные мероприятия по реформе».

«Решение большинства из них напрямую зависит от создания условий и механизмов для обеспечения выполнения множества дополнительных функций, возложенных принятым Законом на областные управления здравоохранения пилотных регионов и на учреждения здравоохранения. В первую очередь это касается вопросов управления госпитальными округами, обеспечения текущей финансовой деятельности, формирования заказа медицинских услуг, заключения договоров на выполнение бюджетных программ, ежемесячного мониторинга результативных показателей реализации медицинской реформы и еще много другого», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она считает, что министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО должен пересмотреть ряд своих приказов, в частности о штатном расписании учреждений здравоохранения, порядке медицинского обслуживания населения Центрами первичной медицинской помощи и другие.