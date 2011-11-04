Пресс-секретарь Азарова опроверг заявление об отказе премьера встречаться с МВФ

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО опроверг заявление об отказе главы правительства Николая АЗАРОВА встречаться с представителями миссии Международного валютного фонда.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.ЛУКЬЯНЕНКО.

«Сообщение о том, что руководство Украины не встречалось с миссией МВФ, или даже отказывалось от встречи – это либо некомпетентная ложь, либо провокация тех, кто, как известно, в 2009 году своей ложью сорвал сотрудничество с МВФ», - подчеркнул пресс-секретарь.

«Во время работы миссии МВФ в Украине встречи с руководителями министерств и ведомств проходили ежедневно. Миссия интенсивно осуществляла оценку выполнения Украиной программы сотрудничества. Несколько раз с миссией встречался и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ», - отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, Н.АЗАРОВ считает работу миссии МВФ относительно оценки и пересмотра программы сотрудничества, а также консультации, которые прошли в Киеве и Вашингтоне, весьма конструктивными и позитивными.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 ноября, бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что руководство Украины не провело ни одной встречи с представителями миссии Международного валютного фонда, находившимися в стране с 25 октября.

В частности, в комментарии изданию LB.ua И.УМАНСКИЙ сказал: "С момента приезда миссии с ней никто не встречался (имеется в виду руководство Украины), я общался с ними (представителями миссии), они были шокированы. На рабочем уровне работали, но – в случае возникновении любого сложного вопроса - наши чиновники кивали на АЗАРОВА, а он с миссией, на тот момент, отказался встречаться...".

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

В числе требований, которые предъявляет МВФ к Украине, - коррекция тарифов на газ и теплоснабжение.

С 25 октября по 4 ноября миссия МВФ находилась в Украине для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай».