Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0150-8,0215 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0190/8,0240, к 12:00 цены снизились до 8,0160/8,0195. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0150/8,0215 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в России празднуют День национального единства, в связи с этим торги по российскому рублю возможны только валютированием ТОМ. Так, рублевый рынок на ТОМ’е открылся котировками 0,2630/0,2634, к 12:00 цены повысились до 0,2632/0,2636. К закрытию торгов цены упали до 0,2624/0,2628.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3790/1,3870. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0785/11,0865, к 12:00 цены ушли вверх 11,1020/11,1105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,0780/11,0910.