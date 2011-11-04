Сфера государственных закупок остается неконкурентной и закрытой - Счетная палата

Сфера государственных закупок в 2010 году и в I полугодии 2011 года была неконкурентной, закрытой и непрозрачной, а средства из госбюджета использовались неэффективно и нерационально.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты Украины со ссылкой на итоги рассмотрения коллегией СПУ материалов соответствующего анализа.

Согласно сообщению, основная проблема, которая не устраняется в течение многих лет, - это «многомиллиардные потери бюджета из-за проведения неконкурентных процедур при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг».

По данным СПУ, в 2010 году лишь 29% государственных средств планировалось использовать по конкурентным процедурам, остальные - по процедуре закупки у одного участника и/или с ограниченным участием. В результате, стоимость договоров, заключенных в прошлом году вне конкурентной процедуры, достигла почти 63% от общей стоимости всех закупленных государством товаров, работ и услуг.

Аудиторы Счетной палаты установили, что средняя стоимость закупки, осуществленной в 2010 году на конкурсной основе, составляла 1,5 млн. грн., а закупки, проведенной не на конкурентной основе, - 51 млн. грн. «Указанное свидетельствует, что за пределами законодательного поля осуществляются закупки на многомиллионные суммы, а с соблюдением норм законов - лишь тендерные процедуры на незначительные суммы», - говорится в сообщении СПУ.

Также отмечается, что несовершенство профильного закона привело к искажению всей системы госзакупок, перекосу в сторону исключений из правил и, как результат, распространению тенизации экономики в государственном секторе.

В СПУ подчеркивают, что нарушение порядка госзакупок носит системный характер, повторяется из года в год, что указывает на отсутствие надлежащего контроля правительства и Минэкономразвития как уполномоченного органа в этой сфере. Это ведет за собой безответственность и полное игнорирование государственных интересов со стороны заказчиков - главных распорядителей бюджетных средств.

«Ввиду того, что Украина стремится к заключению Соглашения о свободной торговле с ЕС, функционирование системы государственных закупок в нашем государстве должно соответствовать международным нормам и требованиям. Однако выход из критического состояния требует значительных усилий от всех участников этого рынка. В частности, Коллегией отмечено, что обеспечение конкуренции и прозрачности государственных закупок без внесения изменений в действующее законодательство невозможно», — говорится в сообщении Счетной палаты.