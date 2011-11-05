Греческое правительство получило вотум доверия парламента

Премьер-министру Греции Георгиосу ПАПАНДРЕУ удалось добиться от парламента страны вотума доверия правительству.

Как передает Reuters, голосование завершилось в ночь на субботу.

В прямой трансляции BBC News сообщается, что за вотум доверия проголосовали 153 депутата (152 из них принадлежат к правящей партии ПАСОК), против - 145.

Как сообщает BBC News, Г.ПАПАНДРЕУ, выступая перед парламентом, пообещал создать коалиционное правительство, однако подчеркнул, что досрочные выборы в текущей экономической ситуации недопустимы и обернутся для страны катастрофой.

Премьер-министр заявил также, что не держится за свою должность.

Г.ПАПАНДРЕУ пообещал, что 5 ноября встретится с Президентом Греции и согласует с ним сроки создания коалиционного правительства, а также его состав и, возможно, кандидатуру нового премьера.

Озвучив свои планы, Г.ПАПАНДРЕУ попросил парламент о вотуме доверия.

Ранее сообщалось, что раскол в греческом правительстве произошел после того, как Г.ПАПАНДРЕУ 31 октября предложил провести всенародный референдум по плану выведения страны из долгового кризиса (согласно этому плану, Греция обязуется принять жесткие меры по сокращению государственных расходов в обмен на списание части долга и предоставление новых кредитов).

Ряд министров выступили против референдума, опасаясь, что население может не поддержать план, что будет иметь серьезные последствия для отношений Греции с Евросоюзом.

В ЕС пригрозили, что если греки откажутся от предложенных мер, то не получат больше кредитов, и само членство Греции в еврозоне окажется под вопросом.