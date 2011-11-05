ЕС потребуется не менее 10 лет, чтобы выйти из кризиса - Меркель
16:01, 05 ноября 2011Финансы
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Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявляет, что Европе потребуется не менее 10 лет, чтобы оздоровить финансовую систему и выйти из нынешнего долгового кризиса.
Как сообщает радио «Своборда», в комментариях, появившихся на личном сайте А.МЕРКЕЛЬ, говорится о необходимости предпринять значительные усилия и шаг за шагом продвигаться вперед.
В пятницу в Каннах (Франция) завершился саммит «Группы 20-ти» доминирующей темой которого стал финансовый кризис в еврозоне.
На форуме было принято решение увеличить капитал Международного валютного фонда, а также поручить ему контроль за выполнением Италией программы сокращения бюджетного дефицита.
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