Реформу мировой финсистемы обсудят сегодня в Москве президент РФ и директор МВФ

Москва. В понедельник, 7 ноября, президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудит с директором-распорядителем МВФ Кристин ЛАГАРД дальнейшие шаги по реформированию мировой финансовой системы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы современной глобальной экономики и финансов, предпринимаемые международным сообществом усилия по их стабилизации и преодолению кризисных тенденций, в том числе в контексте итогов саммита «Группы двадцати» в Каннах, а также дальнейшие шаги по реформированию мировой финансовой системы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия является крупным акционером МВФ, активно участвует в усилиях мирового сообщества по реформированию мировой финансово-экономической системы.

Кроме этого в Кремле напоминают, что в январе 2005 года РФ полностью погасила свою задолженность перед МВФ и с этого времени выступает в качестве кредитора этого международного финансового института. Россия также является участницей Новых соглашений о заимствованиях – финансового механизма МВФ, в рамках которого страны с относительно стабильным финансовым положением предоставляют Фонду дополнительные финансовые ресурсы для последующего кредитования нуждающихся стран.

МВФ в целом позитивно оценивает проводимую в России экономическую политику, отметили в пресс-службе Кремля.