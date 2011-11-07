Тысячи американцев перевели деньги в кредитные союзы. Протестуют против политики банков

На страничке в Facebook на данную акцию подписались более 84 тысяч человек, сообщает «Синьхуа».

«Я устала, устала от повышения сборов, устала от того, что в нужный момент не могу получить свои деньги», – заявила организатор акции «День банковского перевода» Кристен Кристиан.

Кристиан была одним из клиентов банка Bank of America, которая отказалась платить ежемесячно $5 за обслуживание банком ее дебетовой карты.

По данным Национальной ассоциации кредитных союзов, с тех пор как Bank of America ввел дополнительный сбор за обслуживание карт, от услуг банка отказались уже 650 тысяч человек, передает «Газета.Ru».