Рост евро в течение недели будет ограничен уровнем 1.3850-1.3930 - эксперт

Рост евро на мировых площадках в течение текущей недели (07-11 ноября 2011 года) будет ограничен уровнем 1.3850 или 1.3930, ближайшая поддержка расположена вблизи отметки 1.36, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, в случае пробоя указанной отметки пара евро/доллар может нацелиться на минимум конца сентября 1.3360.

Для пары фунт/доллар основную угрозу сейчас представляет пробитие вниз поддержки в районе 1.5850. В таком случае пара может направиться к отметке 1.5680. Для возобновления роста британской валюте необходимо закрепиться выше 1.61.

Пара доллар/иена, вероятно, продолжит бесцельно дрейфовать вблизи отметки 78. Ближайшей поддержкой для нее является уровень 77.70. Рост пары, скорее всего, пока будет ограничен уровнем 79.00.

Что касается новостного фона предстоящей недели, то из европейских новостей можно будет выделить такие данные, как изменение объема оборота розничной торговли в ЕС, данные по промышленному сектору, ценам производителей и сальдо торгового баланса в Великобритании. Особого внимания будет заслуживать решение Банка Англии по своей основной процентной ставке.

Среди значимых новостей по США, в первую очередь, стоит отметить такие данные, как изменение объема оборота оптовой торговли, сальдо торгового баланса, а также индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана, отмечают аналитики.

Они считают, что в ближайшие сроки реализовать принятый на прошлой неделе лидерами ЕС план помощи Греции вряд ли удастся, поэтому инвесторы будут воздерживаться от проведения рисковых операций.