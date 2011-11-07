Германия отказалась от выделения из золотовалютных резервов на поддерку стабфонда ЕС

Правительство Германии и федеральный банк выступают против прозвучавшего на саммите G20 предложения использовать часть золотовалютных запасов центробанков для поддержки Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), сообщает Deutsche Welle.

«Находящиеся в распоряжении Бундесбанка золотые и валютные резервы Федеративной Республики Германия не были предметом дискуссии на встрече лидеров G20 в Каннах», – заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. По его словам, подобные предложения были отклонены.

Федеральный банк также высказался против. «Мы знаем о таком плане и отклоняем его», – заявил представитель Бундесбанка.

Всего же центробанкам ведущих европейских стран предлагалось за счет резервов центробанков взять гарантии на сумму ?50–60 млрд. Как пишет Frankfurter Allgemeine Sonntdgszeitung, гарантии Германии предлагалось увеличить еще на ?15 млрд за счет привлечения золотовалютных резервов Бундесбанка, накапливавшихся несколько десятилетий.