Межбанк: открытие торгов - 8,0180/8,0240 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0180/8,0240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2611/16, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9920/11,0050. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3711/13 (в пятницу — 1,3806/08).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9807/7,9910.