Фонд гарантирования вкладов исключил из реестра 3 банка
12:26, 07 ноября 2011Финансы
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц 4 ноября т.г. исключил из реестра участников (временных участников) три банка.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Фонда.
Банки «Владимирский» и «Соцкомбанк» были исключены из реестра в связи с их ликвидацией, а «Донгорбанк» - в связи с реорганизацией банка путем присоединения к ПУМБу.
По данным Фонда, на сегодня его участниками являются 169 банков, 6 банков – временные участники.
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