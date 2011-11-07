Остаток средств на корсчетах банков 4 ноября сократился на 18% – до 17,351 млрд. грн.
12:42, 07 ноября 2011Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 4 ноября сократился на 18% и на начало дня 7 ноября составил 17,351 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 9%, или на 1,402 млрд. грн.
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