Валютные резервы НБУ в октябре сократились на 2,3% – до 34,162 млрд. долл.

14:44, 07 ноября 2011
Финансы
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Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в октябре 2011 года сократились на 2,3%, или на 0,788 млрд. долл., – до 34,162 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (на 1 января было 34,576 млрд. долл.) золотовалютные резервы сократились на 1,2%, или на 0,414 млрд. долл.

Также сообщается, что на 1 ноября в структуре резервов 32,492 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 111,45 млн. долл., золото – 1,452 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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