Инфляция в Украине составила 0%

Инфляция в Украине в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2011 года составила 0%, против декабря 2010 года – 4,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, показатель инфляции в октябре 2011 года по сравнению с октябрем 2010 года составил 5,4%, в январе-октябре 2011 против аналогичного периода 2010 года – 8,6%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в октябре 2011 года к октябрю 2010 года выросли на 2,6% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года выросли на 7,3%), в частности на продукты питания – на 1,8% (7,1%). Цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 9,3% (16,7%), в том числе на хлеб – на 14,9% (13,9%), макаронные изделия – на 12,2% (14,4%), кондитерские изделия из муки – 9,4% (9,8%); цены на мясо и мясопродукты повысились на 9,9% (5,1%), на рыбу и рыбопродукты – на 10,8% (5,7%), на молоко, сыр и яйца – на 1,5% (3,1%), в том числе на молоко – на 1,3% (5,8%), сыр и творог – на 3,7% (6,7%), на яйца – снизились на 11,8% (снижение на 19,6%); на масло и жиры цены выросли на 7,9% (рост на 7,9%), в том числе на масло сливочное – на 0,8% (10,3%), масло подсолнечное – на 19,4% (19,1%), на другие пищевые животные жиры – снизились на 3,4% (снижение на 16,9%).

Цены на фрукты в октябре 2011 года к октябрю 2010 года снизились на 1,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года на 8,6%). На овощи цены снизились на 42,7% (снижение на 0,1%), в том числе на картофель – на 56,8% (рост на 6,4%). Цены на сахар снизились на 5,4% (5,4%), кондитерские изделия сахаристые – выросли на 11,6% (11,1%), безалкогольные напитки – на 12,6% (8,4%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в октябре 2011 г. к октябрю 2010 г. подорожали на 10% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 17,5%), цены на одежду и обувь выросли на 1,3% (1,7%), в том числе на одежду – на 1,9% (2,1%), обувь – на 0,5% (1,1%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в октябре 2011 года к октябрю 2010 года подорожали на 11,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 18,4%), в том числе квартплата выросла на 18,3% (14,3%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3,5% (3%), канализацию – на 12,3% (12,4%), воду – 13% (12,8%), цены на электроэнергию — на 22,9% (17,4%), на природный газ остались без изменений (рост на 30,5%), на горячую воду и отопление – выросли на 16,1% (18,1%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в октябре 2011 г. к октябрю 2010 года выросли на 3,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 2,7%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 4,6% (3,3%), домашний текстиль – на 5,4% (4,6%), бытовая техника – на 1,3% (0,4%).

Стоимость услуг здравоохранения в октябре 2011 г. к октябрю 2010 года возросла на 7,1% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 6,8%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 7% (5,9%), амбулаторные услуги подорожали на 7% (7,2%).

Цены в сфере транспорта в октябре 2011 г. к октябрю 2010 года выросли на 22,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 16,7%), в том числе на покупку транспортных средств – на 3,8% (2,4%), на топливо и масла – на 38,3% (28,7%); транспортные услуги подорожали на 19,3% (13,5%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт — на 6,7% (4,1%), пассажирский автодорожный транспорт – на 21,1% (15%).

Цены в сфере связи в октябре 2011 г. выросли на 3,4% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – не изменились), на почтовые услуги на 8% (выросли на 0,8%), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 3,9% (на 0,5%).

Цены в сфере отдыха и культуры в октябре т.г. выросли на 3,7% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 3,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в октябре т.г. на 3% (на 3%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,5% (рост 7,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 5,7% (6,4%).

Цены в сфере образования в октябре 2011 г. к октябрю 2010 г. выросли на 5,9% (в январе-октябре 2011 года к январю-октябрю 2010 года – на 9,6%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 9,8% (17,5%), среднее образование – на 7,4% (8,5%), стоимость высшего образования увеличилась на 4,7% (7,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в октябре 2011 г. к сентябрю 2010 года выросла на 7,9% (7,9%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.