Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0140-8,0195 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0180/8,0240, к 12:00 цены снизились - 8,0135/8,0165. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0140/8,0195 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2611/0,2616, к 12:00 сузился спрэд - 0,2611/0,2615. К закрытию торгов цены понизились до 0,2610/0,2614. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6969 (+0,0119).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3711/1,3713, а к 15:00 повысились до 1,3754/1,3756.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9920/11,0050, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9835/10,9920. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,0260/11,0375.