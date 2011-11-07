Эксперты: миссия МВФ может возобновить работу в Украине с декабря

Учитывая намерения украинского правительства завершить переговоры с Россией до конца ноября 2011 года, можно ожидать возобновление работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) с декабря текущего года.

Такой прогноз высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, исход последнего визита миссии МВФ был ожидаем. Украинское правительство в данный момент сфокусировано на переговорах с Россией касательно пересмотра цены на газ.

Как считают аналитики, в случае благоприятного исхода переговоров с Россией МВФ может кардинально изменить требования (по части повышения цены на газ для населения) и возобновить работу по программе stand by. Ожидается, что дискуссии по вопросам экономической политики будут возобновлены в ближайшем будущем, однако МВФ не приводит информации о том, как скоро это может произойти.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА.

«Миссия МВФ находилась в Киеве в период с 25 октября по 3 ноября. Был обеспечен прогресс в обсуждении мер экономической политики, необходимых для завершения второго пересмотра программы в рамках соглашения о «стенд-бай», - сказал М.АЛЬЕР.

«Мы решили взять паузу, чтобы дать возможность выполнить определенную дополнительную работу по проработке технических вопросов. Ожидается, что дискуссии по вопросам экономической политики будут возобновлены в ближайшем будущем», - отметил представитель Фонда.

В свою очередь, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина и МВФ начнут пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

«Мы договорились о том, что после завершения переговоров с Россией, в частности по цене на газ, другим условиям, мы начинаем плотную работу с миссией Международного валютного фонда по корректировке нашей программы сотрудничества на 2012 год», - сказал Н.АЗАРОВ.