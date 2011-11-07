Налоговики Кировоградской области увеличили поступления в госбюджет на 13,5%

В январе-октябре 2011 года налоговики Кировоградской области увеличили поступления в общий фонд государственного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5%, перечислив 514,1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНС Украины в Кировоградской области.

В результате проведенной работы в государственную казну поступило 185,2 млн. грн. налога на прибыль предприятий (на 46 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 281,3 млн. грн. налога на добавленную стоимость (на 72,8 млн. грн. больше).

В январе-октябре 2011 года в местные бюджеты перечислено более 1 млрд. грн. (на 150,4 млн. грн. Больше, чем за 10 месяцев прошлого года). Собрано 765,1 млн. грн. налога на доходы физических лиц (на 123,2 млн. грн. больше) и 144,3 млн. грн. платы за землю (на 22,2 млн. грн. больше).

Всего за 10 месяцев текущего года в бюджеты всех уровней налоговиками области собрано 1,5 млрд. грн. Как отмечают в пресс-службе ГНС Украины в Кировоградской области, такого результата удалось достичь благодаря росту поступлений от предприятий сельского хозяйства, которые уплатили в бюджеты всех уровней 206,9 млн. грн., что на 25,7% больше, чем в январе-октябре 2010 года. Предприятия оптовой и розничной торговли увеличили поступления на 55,1% - до 146 млн. грн., транспорта – на 27,9% (до113 млн. грн.), перерабатывающей промышленности - на 15% (до 270,1 млн. грн.).