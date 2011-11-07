Базовая инфляция в октябре составила 0,6% - Госстат

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в октябре 2011 года против сентября составила 0,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в октябре 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 6,4%, против октября 2010 года - 7,8%, в январе-октябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,8%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем составила 0%, против декабря 2010 года - 4,2%.